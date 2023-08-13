"سينرجي فيلمز".. طورت صناعة السينما بأضخم الإنتاجات واحتلت المراكز الأولى في الإيرادات

استطاعت شركة سينرجي فيلمز تحقيق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وحافظت على نجاحاتها بتطويرها الملحوظ في صناعة الأعمال السينمائية الضخمة والتي حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، كما قدمت خلال الفترة أعمال ضخمة بكبار النجوم وبجودة عالية.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي أنتجتها شركة سينرجي فيلمز خلال الفترة الأخيرة هو فيلم “بيت الروبي” التي وصلت إيراداته إلى 121.510.914 جنيهًا مصريًا بشباك التذاكر، والذي يعتبر الأعلى إيرادات القياسية بتاريخ السينما، بالإضافة إلى أنه يواصل نجاحه ويحقق المزيد منا لإيرادات حتى الآن مما جعله يحتل المركز الأول بقائمة الأعلى إيرادات.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهي تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة الأعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية فيلم كيرة والجن إنتاج شركة سينرجي فيلمز أيضًا، محققاً إيرادات وصلت إلى 119.783.406 جنيهًا مصريًا بشباك التذاكر، خلال العام الماضي وقت طرحه بالسينمات.

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

أما المركز الثالث فجاء فيلم الفيل الأزرق 2 بقائمة الأعلى إيرادات حيث حصد إيرادات بلغت 103.621.759 جنيهًا مصريًا عام 2019 وقت طرحه بالسينمات.

والفيلم إخراج مروان حامد تأليف أحمد مراد، بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، هند صبري، ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

وتبدأ أحداث العمل بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.