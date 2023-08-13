يحيى الفخراني: مدينة العلمين اختيار هائل لإقامة مهرجان الدراما

قال الفنان يحيى الفخراني، إن مدينة العلمين فيها تلازم بين السياحة والفن، مشيرًا إلى أن مهرجان "كان" تم تنفيذه بنفس الشكل.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما بالعلمين الجديدة، أن لدينا في مصر أماكن رائعة، مشيرا إلى أنه فوجئ بالعلمين ووصفها بأنها اختيار هائل لإقامة مهرجان الدراما.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، قائلة، إن المهرجانات الفنية مثلما هي دعاية للفنون والثقافة هي دعاية للسياحة، والجميع عرف مهرجان “كان” والذي أصبح أشهر من العاصمة الفرنسية.

كما وجهت إلهام شاهين الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها بمهرجان الدراما، وما تقدمه لإنجاح المهرجان والدراما المصرية.