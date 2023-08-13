أيام البهجة.. خريطة فعاليات مبهرة فى مهرجان العلمين الجديدة

حققت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، خلال الأيام الماضية، نجاحًا كبيرًا، وجذبت الجمهور من جميع الشرائح، وحققت رواجًا كبيرًا للمدينة السياحية الجديدة. وأعد القائمون على الحدث الكبير خريطة فعاليات مختلفة خلال الأيام المقبلة، حيث يتضمن المهرجان، الذى يستقبل نحو مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

الجمهور يردد أغنيات نهى فكرى على مسرح الشارع

خلال الساعات الماضية قدم «مسرح الشارع» عروضًا وفعاليات مختلفة، من خلال الفرق والمطربين المختلفين الذين نجحوا فى إبهار الجمهور، وكان آخرهم المطربة نهى فكرى التى قدمت فقرتها مساء أمس الأول.

وعلى مدار نحو ٤٥ دقيقة، وقفت «نهى» وفرقتها أمام جمهورها على مسرح الشارع على كورنيش العلمين مقدمة مجموعة من الأغانى المميزة، بدأتها بأغنية «العالم إلنا» لماجدة الرومى، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى تابع الفعالية بشغف.

وقدمت المطربة مجموعة من الأغنيات منها «أهواك» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وأغنية «يا حبيبى تعالى الحقنى» للمطربة أسمهان، و«إن كنت غالى عليك» لعايدة الأيوبى و«أنا لحبيبى» لفيروز. وحضر الجمهور بكثرة فى حفل نهى فكرى، خاصة أنه كان مجانيًا واتخذت إدارة المهرجان إجراءات تنظيمية لمنع التزاحم، وهو ما رحب به الجمهور الذى أقبل على الحفل حتى وصلت كثافته إلى الحد الأقصى.

ونالت «نهى» إشادات كبيرة من الجمهور الذى حرص على التصفيق لها والغناء معها خلال الحفل.

إشادات جماهيرية بحسن تنظيم «الترايثلون»

انتهت فعاليات البطولة الدولية لـ«الترايثلون»، المقامة على هامش مهرجان العلمين الجديدة على مدار يومين.

وأقيمت فعاليات البطولة، التى بدأت فى السادسة صباح الجمعة الماضى، بمنافسات تضم ٣ ألعاب، هى: السباحة وركوب الدراجات والجرى، وشارك فيها عدد كبير من مختلف دول العالم، وشهدت البطولة إقبالًا كبيرًا من الجمهور من داخل وخارج مصر وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وأعرب المشاركون فى الفعالية الضخمة عن سعادتهم الكبيرة بالإمكانات الهائلة التى وفرتها إدارة المهرجان، من إجل إنجاح البطولة التى شارك فيها عدد من القيادات التنفيذية، منهم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

أنغام ومحمد محسن وعلى قنديل أبرز نجوم حفلات الأسبوع

أعدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة خريطة مميزة من الحفلات خلال الأسبوع الجارى، وهى الحفلات التى يشهد حجز تذاكرها إقبالًا كبيرًا من الجمهور، خاصة التى يحييها النجوم أصحاب الشعبية الكبيرة. يوم الخميس المقبل، وعلى مسرح «العلمين أرينا»، يقدم النجم محمد محسن حفله إلى جانب حفل الاستاند أب كوميدى لعلى قنديل، وهما الحفلان اللذان نفدت تذاكرهما قبل أيام. وتستمر المتعة مع صوت مصر النجمة أنغام فى حفلها يوم الجمعة المقبل على مسرح «العلمين أرينا»، حيث أعدت برنامجًا غنائيًا مميزًا للغاية يجمع بين الحديث والقديم، وهى من الحفلات المنتظرة بقوة لنجمة مصر والوطن العربى. وتتواصل الفعاليات القوية حتى السبت المقبل، حيث تحضر الإعلامية الكبيرة منى الشاذلى إلى مسرح العلمين الجديدة وتسجل حلقة خاصة من برنامجها المميز مع الموسيقار المغربى أمين بودشار، الذى يقدم خلال الحلقة الكثير من المعلومات عن حياته الفنية والشخصية، ويحضرها عدد كبير من جمهور البرنامج. وخلال الأيام الماضية انتهت فعاليات عرض مصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو بـ«نورث سكوير» العلمين، وتبعه عرض أزياء عالمى آخر، أقيم على مدار يومين وانتهى مساء السبت بحضور عدد كبير من المشاركين والمصممين وبيوت الأزياء المصرية والعالمية، مع إقبال كبير من الجمهور المصرى والعربى وعدد كبير من الأجانب من زوار المدينة، الذين عبَّروا عن فرحتهم بالمستوى العالمى فى التنظيم الذى وصل إليه المهرجان.

«القاهرة للدراما» خلال أيام

استضاف «نورث سكوير» العلمين الجديدة، المؤتمر الصحفى لمهرجان القاهرة للدراما، المقرر أن تقام دورته الثانية فى المدينة خلال الأيام المقبلة. وأقيم المؤتمر بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان يحيى الفخرانى، رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم، وتم الإعلان عن تفاصيل احتفالية «٦٠ سنة دراما» وإعلان الترتيبات الضخمة للدورة، ووجّه المؤتمر الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«الحياة» تبث حفل عمر خيرت

تبث شبكة تليفزيون «الحياة» حفلات النجوم فى العاشرة مساء يوميًا، ومن المقرر أن تذيع حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت اليوم الإثنين، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا وقت إقامته بالمهرجان. كما تبث حفل النجم الكبير حميد الشاعرى والكينج محمد منير فى العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، وتتوالى الفعاليات على مدار الأسبوع حتى السادس والعشرين من الشهر الجارى.