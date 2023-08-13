يحيى الفخراني: الهدف الرئيسي من المهرجان ازدهار الدراما بدون مجاملات

أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته الشديدة لإقامة الدورة الثانية من مهرجان الدراما المصرية ضمن فعاليات مهرجان العلمين لأول مرة.

وقال الفخراني خلال المؤتمر: "الهدف الرئيسي ازدهار فن الدراما دون مجاملات، كنا نسمع زمان إن الممثلين إما يعملوا العرض المسرحي يفضلوا يسهروا طول الليل لحد ما يشوفوا الجرائد الصبح وكان والصحافة كان ليها أهمية".

وطالب يحيى الفخراني من الصحفيين الحيادية التامة، قائلًا: “لو اعتمدت على رأي الجمهور ممكن ميكونش مفيد للفنان لأن دة بيرجع لطبيعة الجمهور".

ويقام المؤتمر بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، وشهدت حضورًا فنيًا كبيرًا.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.