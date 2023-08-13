البابا فرنسيس يترأس صلوات الأحد بساحة الفاتيكان

ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، صلاة التبشير الملائكي بحضور عدد كبير من المسيحيين بساحة الفاتيكان.

ووجه قداسة البابا فرنسيس كلمة قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، جاءت بعنوان “لا تخافوا”، مؤكداً أن المسيح يكرر اليوم قوله لكل واحد منا "ثِق. أَنا هو، لا تَخف!"، أي علينا أن نثق به في الحياة المضطربة.

وأضاف البابا فرنسيس أن الله يعلم متغيرات سفينة الحياة، كما سفينة الكنيسة، مهددة برياح معاكسة، وأن البحر الذي نبحر فيه هو هائج في أكثر الأحيان. ولا يجنّبنا تعب الإبحار، لا بل – وكما يقول الإنجيل – يدفع تلاميذه إلى الانطلاق: أي يدعونا إلى مواجهة المصاعب، كي تصبح هي أيضا "أماكن نجاة" وفرصة للقائه. ففي الواقع، في لحظات الظلام يأتي للقائنا، طالبا أن يتم استقباله كما في ذاك الليل على البحيرة.

وفي ختام كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، قال البابا فرنسيس: “لنسأل أنفسنا: كيف أتصرّف وسط المخاوف والمصاعب؟ أأمضي إلى الأمام لوحدي، بقواي، أو أتضرع إلى الرب بثقة؟ وماذا عن إيماني؟ أأثق أن المسيح أقوى من الأمواج والرياح المعاكسة؟ وخصوصا: هل أُبحر معه؟ أأستقبل يسوع وأفسح له مكانا في سفينة حياتي، وأسلّمه الدفة؟”.

وأشار بابا الفاتيكان إلى الغرق المأساوي لقارب الأيام الماضية في البحر الأبيض المتوسط حيث فقد واحد وأربعون شخصًا حياتهم.

وقال الأب الأقدس إنه صلّى من أجلهم، مشيرا بألم إلى أن زهاء ألفي رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم منذ مطلع العام الجاري في هذا البحر وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وتحدث البابا فرنسيس عن جرح مفتوح في إنسانيتنا، وشجّع الجهود السياسية والدبلوماسية الساعية إلى معالجة هذا الجرح، ذلك بروح تضامن وأخوّة، كما وشجّع التزام جميع الذين يعملون لتجنب غرق القوارب ولإغاثة المهاجرين.

وتابع البابا فرنسيس كلمته مشيرا إلى أنه يوم غد، وعشية عيد انتقال مريم العذراء إلى السماء، ستُقام في بافوسّام في الكاميرون مسيرة الحج من أجل طلب السلام في البلاد التي لا تزال تعاني من العنف والحرب.

وقال: "لنتّحد بالصلاة مع إخوتنا في الكاميرون، كيما، وبشفاعة العذراء، يعضد الله رجاء الشعب الذي يعاني منذ سنوات، ويفتح دروب حوار لبلوغ الوئام والسلام".