تكريم عالمة حكومية ساعدت في توجيه بريطانيا عبر جائحة "كوفيد 19"

ألقيت سوزانا بودي ، 27 عامًا ، التي قدمت المشورة بشأن استجابة كوفيد، من دراجة على درب منحدر بالقرب من بحيرة غاردا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم تكريم عالمة حكومية ساعدت في توجيه بريطانيا عبر جائحة كوفيد بعد وفاتها في حادث تحطم دراجة في إيطاليا عن عمر يناهز 27 عامًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن سوزانا بودي ألقيت من دراجتها أثناء نزولها منحدر شديد الانحدار على طريق غابات على جانب بريشيا من بحيرة جاردا صباح السبت.

وكان بودي، من شركة Henley-on-Thames في أوكسفوردشاير ، كبير علماء البيانات الصحية في No 10 Downing Street.

ذكر بيان من عائلة بودي ، الذين طلبوا الخصوصية في هذا الوقت ، حيويتها والعاطفة التي كانت تحملها من قبل عائلتها وأصدقائها.

و"لقد كانت أجمل وألطف شخص دائمًا ما كان يلهم الآخرين ويهتم بهم وكان يعشقها العديد من أصدقائها، و"ستترك أكبر حفرة في عائلتنا وعائلة روب ، شريكها المحبوب للغاية.

"لقد كانت أروع ابنة وأخت وحفيدة وصديقة يمكن أن تتمنى لها على الإطلاق ، وستظل ذكراها تلهمنا في كل ما نقوم به."

يُعتقد أن عمل بودي قد تضمن تقديم المشورة للحكومة في تعاملها مع الوباء.

حصلت خريجة جامعة كامبريدج على درجة علمية في علم الصيدلة ، كما حصلت أيضًا على درجة الماجستير في بيولوجيا الأنظمة ، وفقًا لحسابها على LinkedIn. عملت سابقًا كموظفة حكومية في دائرة العمل والمعاشات لمدة ثلاث سنوات.

عملت كعالمة بيانات وأيضًا كمديرة فريق صحي في داونينج ستريت.

قال متحدث باسم داونينج ستريت: "سوزانا كانت عالمة لا تصدق ، ورياضية ملهمة ، وزميلة محبوبة ومعجبة ، وصديقة لمن هم في المرتبة العاشرة والعديد من الأشخاص الآخرين في الخدمة المدنية، "أفكارنا مع عائلتها في هذا الوقت العصيب."