الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ندوات "100 يوم صحة" ترتقي بوعي الأهالي بالكشف المبكر على السرطان

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قدم عدد من الأطباء حملات توعوية ضمن الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، للارتقاء بوعي المواطنين بالأمراض المزمنة والوبائية، وخاصًة الأمراض، إذ اجتهد الأطباء لترسيخ فكرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، الأمر الذي لقى استحسان عدد كبير من الأهالي الذين استمعوا إلى محتوى الندوات لمعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات المرضية.

أطباء الصحة ينشرون الوعي بثقافة الكشف المبكر بين الأهالي ضمن حملة 100 يوم صحة 

حرص عدد من الأهالي على الحضور إلى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، والقوافل الطبية المتنقلة للحصول على خدمات الكشف الطبي التي تقدمها  الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، إذ تقدم الرعاية الطبية إلى المواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم بشكل عام، والكشف عن الأمراض الوبائية والمزمنة، بالإضافة إلى توقيع الكشف المبكر على الأورام السرطانية، وبالأخص سرطان الثدي.

بالإضافة إلى تنظيم العديد من حملات التوعوية من أجل الارتقاء بالوعي الصحي للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وحضر العديد من المواطنين أمام المستشفيات والوحدات الصحية، ونظمت الحملة الرئاسية 100 يوم صحة ندوات للتوعية بسرطان البروستاتا، وسرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان القولون، وغيرها.
 

10 آلاف خدمة.. ماذا تستهدف حملة "100 يوم صحة"؟ | مصراوى
100 يوم صحة 

مواطنون: الحملات التوعوية بالكشف المبكر عن السرطان جعلتنا ندرك الخطورة الحقيقية لأمراض الأورام

في هذا الإطار، التقت "الدستور" عدد من الأهالي الذين حصلوا على الرعاية الصحية والكشف المبكر عن السرطان والأورام المزمنة ضمن الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، وحضروا الندوات التوعوية التي نظمها الأطباء للتوعية بثقافة الكشف المبكر عن السرطان، ومساعدتها في الشفاء العاجل من هيمنة السرطان.

صحيفة الشورى | «الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة» (صور)
100 يوم صحة 

قالت ألاء محمد، 24 عامًا، إحدى القاطنات في مدينة الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن الحملات التوعوية التي نظمها الأطباء جعلت الأهالي يدركون القيمة الحقيقية لثقافة الكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدة أن الندوة كانت ثرية جدًا، وكانت تتضمن تعديل لثقافة التعامل مع الأمراض بالوصفات الموروثة أو المنزلية.

أوضحت نجوى عبدالله، 30 عامًا، إحدى القاطنات في مدينة الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" أن الأطباء بذلوا الكثير من الجهد من أجل الارتقاء بوعي الأهالي بالكشف المبكر عن السرطان، منوهة: "أتعلمت ازاي اعمل الكشف المنزلي علشان أتأكد أني مش مريضة بسرطان الثدي اللي بقى بيصيب عدد كبير من النساء".
 

تقديم 519 ألف خدمة.. "الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة" | أهل مصر
100 يوم صحة 


طبيب بالحملات التوعوية بـ100 يوم صحة: “الأهالي يريدون حماية أنفسهم وقدمنا لهم العديد من النصائح”

قال عبدالرحمن محمد، طبيب أمراض الجهاز الهضمي، المشارك في القوافل المتنقلة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في مدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن الحملات التوعوية هدفها نشر أهمية الكشف المبكر، مشيرًا إلى أن الجميع يخشون الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وكانوا يدركون أنه لا سبيل لعلاج الأورام إلا هو".

تابع: "أخبرنا الأهالي أنه يمكن علاج السرطان في بداياته بالعديد من الأدوية والعقاقير الطبية غير المؤذية، وطلب منهم التوجه للمستشفى مجرد وقوع بعض الأعراض، أبرزها الألم الشديد الغير مبرر، والذي لا تنخفض حدته مع المسكنات العادية"

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