وسائل إعلام إيرانية: وزير الخارجية الإيراني يزور الرياض خلال الأيام المقبلة

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة خلال الأيام المقبلة، يقوم بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكر موقع جاده إيران، أن عبد اللهيان سيسافر إلى العاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة، مشيرا أنه من المقرر أن يكون للرحلة أجندة ثنائية.

يأتي ذلك عقب أيام قليلة، من بدء عمل السفارة السعودية لدى طهران عملها بشكل رسمي الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، الأربعاء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.

فتح أبواب السفارة الإيرانية فى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض، أبوابها، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.

وأعلنت السعودية وإيران، في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة، بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

وتغيراتٌ دولية متوالية تطل برأسها على نزاعات الشرق الأوسط الممتدة لسنواتٍ عديدة تحت وطأة المعادلات الصفرية بمفهومها السياسيِّ القائم على فوز أحد طرفيّ المواجهة في مقابل خسارة الطرف الآخر، إلا أن التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق الصراع في الشرق الأوسط، جاءت لتعيد رسم خريطة العلاقات السياسية بين دوله، حتى وإن لم تطوِ صفحات الخلاف نهائيًا، ولكنها - على أقل تقدير - تطرح معادلاتٌ جديدة ترتكن إلى تقارب المصالح بدلًا من اللدد في الخصومة.