الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بماذا كان يدعو النبى عليه السلام إذا أصابه كرب؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إننا سننال جوار سيدنا النبي عليه السلام برحمة الله، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل قال "يا محمد إنما الأشياء برحمة الله"، أي أن كل شيء برحمة الله.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا نحتاج أن نبحث عن رحمة الله ونجعلها في حياتنا، ولذلك النبي عليه السلام  قال "اللهم إني أسألك موجبات رحمتك"، أي وفقنا لفعل الخيرات التي لو قام الشخص بها لنال رحمة الله.

“رحمة” اسم من أسماء الجنة

وأشار إلى أن الله سمى الجنة، "رحمة"، وكذلك أسماها "دار السلام"، بدليل قوله تعالى "وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ"، مؤكدًا أن النبي عليه السلام حينما كان يمر بأزمة شديدة أو كرب كان يستغيث برحمة الله، وقال أنس ابن مالك إن النبي عليه السلام إذا كان كربه أمر يقول "ياحي يا قيوم برحمتك استغيث".

رمضان عبدالمعز النبي عليه السلام كرب ك أسماء الجنة كرب

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