"عاملة النواب" تدين تقرير "فورين بوليسي": كذب في كذب ومليء بالادعاءات

أدانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشدة التقرير الصادر عن مؤسسة فورين بوليسي الأمريكية عن مصر وعنوانه «وعد فأخلف»، واصفة التقرير بأنه «كله كذب في كذب ومليء بالادعاءات والافتراءات ضد ما حققته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت درويش في بيان لها: كل قادة وزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف دول العالم الذين يقومون بزيارات لمصر ينبهرون بما حدث داخل مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة، وأكبر دليل على ذلك رغبة عدد كبير من قادة ورؤساء الدول الافريقية في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تشييد المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية والاساسية والطرق والكبارى والاتفاق وغيرها.

وتابعت أن أكبر كذبة جاءت في هذا التقرير الادعاء بأن العاصمة الإدارية كلفت الدولة 45 مليار دولار من ميزانية الدولة وهذا ألقى بمزيد من الديون على الشعب المصرية ولكن كافة الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف ميزانية الدولة مليمًا واحدًا وإنما جاءت من خلال بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.

وقالت إنه وبلغة الأرقام التي لاتكذب ولا تتحمل فإن أصول العاصمة الإدارية وكما أكدت الحكومة بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري وأن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20% وهذا بمثابة دليل قاطع على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر واحدًا من أهم وانجح المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى اضافة إلى شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري وهذا ابضًا بمثابة دليل على دعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.