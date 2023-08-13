ينتشر بسرعة.. متحوّر كورونا الجديد يُثير القلق في عدة دول

يتزايد القلق حاليا بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المتحور يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف سلالة "EG.5" أحد متحوري فيروس كورونا، عن أنَّه لابد أن يكون محلّ اهتمام خاصة بعد تسجيل مئات آلاف الحالات الإصابات بيه على مدار الفترة الماضية في عدد من الدول.

ووفقًا للمنظمة الصحة العالمية، فإنَّ المتحور الجديد يعرف علميا باسم "إي جي 5" أو كما أطلق عليه بعض الخبراء تسمية "آيريس".

تم الإبلاغ- مؤخرًا- عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وخلف الفيروس أكثر من 3100 حالة وفاة في 28 يوما حتى يوم الخميس الماضي.

ينتمي المتحور الجديد لسلالة "XBB" المتحدرة من متحور "أوميكرون".

تم الإبلاغ عن الفيروس الجديد لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023.

وفق أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية فالمعطيات المتوفرة لا تشير إلى أن السلالة الجديدة تشكل خطرا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليا المتحورة من أوميكرون.

ولدى "آيريس" متحور خاص به يُعرف باسم "EG.5.1"، وهو سريع الانتشار أيضا، وفقا لخبراء في مجال الصحة الفيروسية.

تتشابه أعراض هذا المتحور الفرعي مع أعراض فيروس كورونا بشكل عام ويمكن أن تتراوح من تأثيرات خفيفة إلى شديد الخطورة.

ويمكن أن تشمل الأعراض على السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات أو الجسم وفقدان حاستي الشم والتذوق والصداع.

حتى الآن لم تصدر منظمة الصحة العالمية قرارات بشأن ما إذا كان يمثّل الفيروس الجديد تهديدًا يستدعى القلق وفرض حالة من الإنذار في البلاد المنتشر بها الوباء.