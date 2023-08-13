وضع استراتيجية للعمل داخل إدارة الاتصال السياسي بالدقهلية

عقد د.أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا موسّعًا للعاملين بادارة الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة تناول خلالة ملفات العمل بالادارة والمتعلقة بطلبات المواطنين المقدمة من خلال السادة اعضاء البرلمان "مجلسي النواب والشيوخ".. وقد وجه "مختار"لسرعة الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة من النواب وتتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

واشار" مختار" لاهمية وضع استراتيجية للعمل داخل الادارة تستهدف التنظيم والتدقيق لكافة الطلبات المقدمة وانهائها مع الاجهزة التنفيذية المختصة حرصا علي مصالح المواطنين، واكد علي اهمية تنفيذ التطوير الملائم للادارة وتدريب العاملين بها لسرعة التعامل مع مطالب المواطنين المقدمة من خلال السادة نواب البرلمان.

وأكد مختار أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، كما أصيب 6 أشخاص بسقوط اسانسير بمستشفي خاص بشارع احمد ماهر بمدينه المنصورة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بقسم اول المنصورة بسقوط اسانسير بمستشفي خاص بنطاق المركز بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

على الفور انتقل رجال المباحث بقياده المقدم عبد الحميد الشوري رئيس مباحث اول المنصوره ،وتبين سقوط اسانسير مستشفي خاص بشارع احمد ماهر ،واصابه ٦ اشخاص وهم: ا.خ ٧٢ سنه مقيم في ابو دشيشه مركز بلقاس ،م.أ ٦ سنوات مقيم في ابو دشيشه مركز بلقاس ،ا.ع ٥١ سنه عامل زراعي مقيم في ابو دشيشه مركز بلقاس، س.م ٢٢ سنة ممرضه مقيمه في ابو بدري مركز بيلا محافظه كفر الشيخ،ر.ا ٤٠ سنة، ربة منزل مقيمة في أبو دشيشة ببلقاس، م.ا ٤٣ سنه مقيمه في ابو دشيشه ببلقاس.

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