الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أول كاتب سوداني يناله.. فرنسا تمنح عبد العزيز بركة ساكن وسامًا برتبة فارس

عبد العزيز بركة ساكن
عبد العزيز بركة ساكن

منحت وزارة الثقافة الفرنسية الكاتب السوداني عبد العزيز بركة ساكن وسام جوقة الشرف برتبة "فارس" في الفنون والآداب لعام 2023، وهو أول كاتب سوداني ينال هذا الوسام.

وعبد العزيز بركة ساكن المناضل والأديب الكبير والذي تحظى أعماله بمقروئية كبيرة وترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الفرنسية والانجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية وتناقش أبعاد المجتمع السوداني من كافة زواياه.

كتب ساكن عن المسامير الجنقو وشكلت أعماله لوحات فنية تنظر إلى مواطن الخلل في جسم السودان وراح الكاتب المهاجر إلى النمسا يحاول التنبيه إلى هذه المواطن بالرغم من بعده عن البلد الأم وما حدث معه من تعسف كون كلمته مقروءة ومعروفة وتجد لها صدى كبير.

كتب ساكن أعمال كثيرة منها "الجنقو مسامير الارض" و"مسيح دارفور" و" سمهاني"..

ومن بين من منحوا هذا الوسام الروائي البوليفي ماريو فارغاس يوسا والمطربة اللبنانية فيروز والمخرج المغربي الطيب الصديقي والروائي المصري جمال الغيطاني والروائي اليمني على المقري.

الجائزة تمنحها وزارة الثقافة الفرنسية للذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجالين الفني والأدبي ومساهماتهم الكبيرة في تعزيز الفنون في فرنسا وفي العالم.

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عبد العزيز بركة ساكن فارس وسام جوقة الشرف كاتب سوداني وزارة الثقافة الفرنسية بركة ساكن

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