أغلى الانتقالات في تاريخ كرة القدم.. أسماء قد تكون مفاجأة

الأحد 13/أغسطس/2023 - 05:30 م 8/13/2023 5:30:18 PM

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أغلى الانتقالات في تاريخ كرة القدم في قائمة ضمت 12 لاعبًا.

جاء على رأس القائمة النجم البرازيلي نيمار، وفيما يلي أغلى الانتقالات: