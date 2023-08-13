أغلى الانتقالات في تاريخ كرة القدم.. أسماء قد تكون مفاجأة
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أغلى الانتقالات في تاريخ كرة القدم في قائمة ضمت 12 لاعبًا.
جاء على رأس القائمة النجم البرازيلي نيمار، وفيما يلي أغلى الانتقالات:
- نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو.
- كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
- فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في 2018 مقابل 145 مليون يورو.
- جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في 2019 مقابل 126 مليون يورو.
- إنزو فيرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي في 2023 مقابل 121 مليون يورو.
- ديكلان رايس من ويستهام إلى أرسنال في 2023 مقابل 121 مليون يورو.
- أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة في 2019 مقابل 120 مليون يورو.
- جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في 2021 مقابل 117 مليون يورو.
- كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018 مقابل 112 مليون يورو.
- عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في 2017 مقابل 105 ملايين يورو.
- جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد في 2023 مقابل 103 ملايين يورو.
- هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ في 2023 مقابل 100 مليون يورو.