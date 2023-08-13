الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرائق الغابات في هاواي: الحريق الأمريكي الأكثر دموية منذ قرن

حرائق الغابات
حرائق الغابات

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على حرائق الغابات في هاواي، مشيرة الى أنه الحريق الامريكي الأكثر دموية منذ قرن ويقتل 93 شخصاً على الأقل ، حيث يقول الحاكم إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في لاهاينا بعد أسوأ كارثة طبيعية واجهتها هاواي على الاطلاق. 

وكان قد أعلن مسؤولون إن ما لا يقل عن 93 شخصًا لقوا حتفهم في الحريق الذي أتى بمدينة لاهينا التاريخية في جزيرة ماوي في هاواي ، مما جعلها أكثر حرائق غابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى.

وقال حاكم الولاية جوش جرين،  بعد مشاهدة الدمار “إنه يوم مستحيل”، لافتا الى أنه في وقت سابق  العمليات تركزت الآن على "الخسائر في الأرواح".

أسوأ كارثة طبيعية 

وقال إن الحريق سيكون "بالتأكيد أسوأ كارثة طبيعية واجهتها هاواي على الإطلاق". "لا يسعنا سوى الانتظار ودعم أولئك الذين يعيشون، وينصب تركيزنا الآن على لم شمل الناس عندما يكون ذلك ممكناً وتوفير السكن لهم وتوفير الرعاية الصحية لهم ، ثم ننتقل إلى إعادة البناء ".

وكرر في مؤتمر صحفي بعد ذلك تحذيره من ارتفاع عدد القتلى. 

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماوي ، جون بيليتيير ، إن الكلاب المدربة على اكتشاف الجثث غطت 3 ٪ فقط من منطقة البحث "لدينا منطقة يتعين علينا احتوائها لا تقل عن خمسة أميال مربعة وهي مليئة بأحبائنا. ولدينا 89 حتى الآن. قال بيليتييه اليوم "حددنا اثنين" ، مضيفًا: "لا أحد منا يعرف حقًا حجم [عدد القتلى] حتى الآن".

وتجاوز الرقم الذي تم نشره حديثًا عدد القتلى في حريق عام 2018 في شمال كاليفورنيا ، والذي خلف 85 قتيلًا ودمر بلدة بارادايس، وقبل قرن من الزمان ، دمر حريق كلوكيه عام 1918 آلاف المنازل وقتل 453 شخصًا في شمال مينيسوتا وويسكونسن.

قدرت تكلفة إعادة بناء لاهينا بـ 5.5 مليار دولار (4.3 مليار جنيه إسترليني) من قبل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما) ، مع تدمير أو تدمير أكثر من 2200 مبنى وحرق أكثر من 2100 فدان (850 هكتار).

وقال جرين إن المسؤولين قاموا بتأمين 1000 غرفة فندقية للأشخاص الذين فقدوا منازلهم ، ويقومون بترتيب استئجار عقارات لتكون بمثابة إسكان بدون تكلفة للعائلات، حيث انه تم استقبال أكثر من 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.

قال Deanne Criswell ، رئيس Fema ، إن الوكالة لديها 150 شخصًا على الأرض وأن فرق البحث والكلاب الإضافية ستصل في غضون يوم أو يومين.

 

حرائق الغابات الحريق الامريكي هاواي الاكثر دموية القرن

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