الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي يلتقي مندوب السعودية لدى الجامعة العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي اليوم، السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وفي بداية اللقاء، هنَّأ رئيس البرلمان العربي، مندوب المملكة العربية السعودية بمناسبة توليه مهام منصبه مؤخرًا، معربًا عن تقدير البرلمان العربي للدبلوماسية السعودية الرائدة في خدمة القضايا العربية ودعم المملكة العربية السعودية للعمل العربي المشترك وما تقوم به من جهود كبيرة في هذا الصدد على كل الأصعدة العربية والإقليمية والدولية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، أكد "العسومي"، أن البرلمان العربي، يثَّمن ويقدر الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لدعم ونصرة القضايا العربية وتعزيز التضامن العربي على كل المستويات، خاصة وأن السعودية تتولى حاليًا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدًا في الوقت ذاته بالنهج الحكيم للمملكة ونجاحها المتواصل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وحماية وصون الأمن القومي العربي.

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس البرلمان العربي

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