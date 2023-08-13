معهد الدراسات القبطية يفتح أبوابه لقبول دفعة جديدة من الدراسين

أعلن معهد الدراسات القبطية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية فتح باب القبول للدراسة بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حيث يمنح المعهد دبلوم الدراسات العليا في العلوم الانسانية كالتاريخ القبطي والاجتماع والتربية والدراسات الافريقية والدراسات الاعلامية.

كذلك اقسام التراث القبطي مثل الفن القبطي والآثار القبطية، والعمارة القبطية ووالتراث الشرقي المسيحي، وكذلك اقسام العلوم الكنسية مثل العلوم اللاهوتية واللغة القبطية والالحان والموسيقى القبطية والقانون الكنسي والعلاقات الكنسية والمسكونية.

ويشترط المعهد للالتحاق به الحصول على الشهادة الجامعية كالبكالريوس او الليسانس، على ان تقبل طلبات الالتحاق من يوم 15 اغسطس وحتى 30 سبتمبر.

وعقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، اجتماعهم الدوري في كنيسة العذراء بالمحلة، بحضور الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجاوي التابعة للإببارشية، والقى نيافته كلمة روحية عن "المحبة" وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١٥ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

كما صلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا قداس صوم السيدة العذراء في كنيسة الصليب بقرية التورنو التابعة لمدينة بورتاتشيولو، بمحافظة سانتا كروس في بوليڤيا، وخلاله تمت معمودية عشرة أطفال وشباب من البوليڤيين.

شارك في الصلوات الأب القمص حنانيا المحرقي كاهن الكنيسة والدياكون مويسيس الذي يخدم في بوليڤيا.

كما شارك في القداس الدياكون عاطف حنا وبرفقته مجموعة من خدام كنيسة القديس مارمرقس بشيكاغو، الولايات المتحدة الامريكية، الذين حضروا لتقديم عدة خدمات في بوليڤيا.