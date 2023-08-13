مصادر كنيسة تكشف خريطة البابا خلال شهري أغسطس وأكتوبر

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن خريطة البابا تواضروس الثاني خلال شهري أغسطس وأكتوبر ٢٠٢٣.

إذ تنظم الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر مؤتمر شباب القبطي بأوروبا في دير السيدة العذراء وأبي سيفين بألمانيا، في الفترة من 25 لـ27 أغسطس ٢٠٢٣ في دورته الأحدث والذي تنطلق خلال أغسطس الجاري

ويحمل المؤتمر الذي يعقد للشباب الأوروبي فلا تكن إلا فرحًا

ووفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة إنه من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابًا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤتمر الشباب الأوروبي والذي يعقد في ألمانيا خلال زيارته التى تبدأ خلال الأيام المقبلة الى المجر وأوروبا

وتابعت من المقرر أن يشارك في المؤتمر الى جانب البابا الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا والأنبا موسي أسقف عام الشباب

ولفتت المصادر الكنيسة خلال تصريحاتها إلى أنه خلال زيارة البابا تواضروس الثاني إلى المجر وبعض دول أوروبا من المقرر أن يطمئن البابا على أحوال اقباط المهجر ويزور الكنائس والإيبارشيات بتلك الدول الأوروبية والمجر.

ومن جهته كشف الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط عن موعد احتفالات دير المحرق بأسيوط باليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية التابعة لدير المحرق.

وقال الأنبا بيجول في تصريحات خاصة للدستور، إنه يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات اليوبيل الذهبي لاكليريكية المحرق والذي تقام في ٢ اكتوبر ٢٠٢٣ وذلك على مسرح الانبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

والكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، عندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته فى عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق بها الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الإلتحاق بالكلية قاصراً على خريجى الكليات والمعاهد العليا فقط.