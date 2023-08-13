ماراثون الدروس الخصوصية يبدأ.. من يحمي أولياء الأمور؟

تحمل سوسن محمود، كل عام مع اقتراب شهر سبتمبر همَا بسبب الدروس الخصوصية، والتي تبدأ مبكرًا عن المدارس وارتفعت مصروفاتها إلى حد بعيد خلال الأعوام الماضية، وبات المدرسون يحاولون التربح فقط من وراء أولياء الأمور والدروس الخصوصية.

تقول: “البيوت كلهم اللي عندهم طلاب بيأخدوا دروس خصوصية في معاناة، لأن مش معقول الدروس الخصوصية تبدأ في شهر أغسطس، وفيه منهم اللي عنده رحمة شوية في يبدأ في شهر سبتمبر، لأن المدرسين في المدارس لا يشرحون بما يرضي الله”.

توضح أنها بدأت مجبرة في حجز الدروس لأبنائها منذ بداية شهر أغسطس الجاري، خوفًا من مرور الوقت وعدم القدرة على الحجز: “العيال ملحقتش تحس بالإجازة بدأنا الدروس والحصة وصلت إلى 100 جنيه في المادة الواحدة”.

وترى سوسن أن مفهوم الدروس الخصوصية قديمًا كان يعني أن الطلاب الذي لم يفهم من المدرس في المدرسة في أثناء الشرح فيذهب له في فترة الدراسة لإعطاء درس خصوصي، وليس قبل بدء العام الدراسي بنحو شهر ونصف.

تشعر سوسن بالعبء المادي بسبب تلك الدروس بشدة، مطالبة بمحاولة تقنين الدروس الخصوصية وبدءها مع بداية العام الدراسي، وأيضًا إتاحة دروس خصوصية في المدرسة مثل مجموعات التقوية من أجل إزاحة ذلك العبء المادي عن الطلاب.

طلب إحاطة للحد من الدروس الخصوصية

سوسن هي واحدة ضمن الكثير من أولياء الأمور الذين يعانون من بدء الدروس الخصوصية بشكل مقدم، وهو ما دفع إحدى عضوات مجلس النواب، بتقديم سؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرًا على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية: “انتشرت منذ فترة كبيرة إعلانات مختلفة عن الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد قبل الانتهاء من العام الحالي، لا سيما في وقت امتحانات الثانوية العامة”.

وحذرت المذكرة من أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، فضلًا عن الدور نفسه الذي تقوم به مجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس.

أسامة: “هناك ضغط مادي وعبء ذهني على أولياء الأمور والطلاب”

يؤيد أسامة عادل، ذلك المقترح حيث يوضح أن هناك معاناة لأولياء الأمور بسبب بدء الدروس الخصوصية مبكرًا رغم الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة التي يمر بها الأهالي: “الدراسة تبدأ في شهر أكتوبر بينما الدروس الخصوصية تبدأ في شهر أغسطس”.

ويضيف: “المنهج كله وضعته وزارة التربية والتعليم كي ينتهي في ثلاثة شهور وهم مدة الفصل الدراسي فلا داعي لبدء الدروس الخصوصية قبل ذلك، لا سيما أنهم لا يتوقفون بعد انتهاء الفصل الدراسي ولكن يخترعون مراجعات نهائية طوال السنة بمبالغ ضخمة”.

ويرى أسامة أنه لا أحد يفكر في أولياء الأمور والاستجابة لمطالبهم أو رحمتهم من المصاريف المرتفعة لكل شيء سواء الكتب الخارجية أو الدروس الخصوصية أو المراجعات النهائية، أصبح هناك ضغط مادي على أولياء الأمور وكذلك ضغط ذهني على الطلاب لاستيعاب المناهج في كل تلك المدة.

يختتم: “لا ندري أي منهم هذا الذي يتم تدريسه في 5 شهور، في وسط غلاء معيشي ضخم يعيشه أولياء الأمور، والمراحل كلهم حاليًا أصبحت تحتاج إلى دروس خصوصية، وفيه بيوت بها أكثر من طالب كل واحد منهم يحتاج إلى درس خصوصي في كل المواد وهي معاناة مادية صعبة على الطلاب وأولياء الأمور”.