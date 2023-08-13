الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لـ3 عاطلين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لجارهم بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 3 عاطلين متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارهم لخلافات سابقة بينهم في منطقة السلام. 

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان وأمانة سر عصام ترك.

كشف أمر الاحالة عن أن المتهمين "أ.ع، ز. ع، أ.ع" ضربوا المجني عليه رامي محمد عمدا بأن كالوا له ضربات استقرت بالأيسر مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "عصا شوم" فأحدثوا إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة في نهاية حركتي الكب والعضد الأيسر وقدر نسبتها 35 %.

محكمة جنايات شمال القاهرة 3 عاطلين منطقة السلام المستشار صلاح عبدالرحمن

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