الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مشرف مالى اختلس رسوم التحاق الطلاب بالمدارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية، لاتهامه بالاختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة، لجلسة 13 سبتمبر.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد.م"، 34 سنة، سكرتير ومشرف مالي وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته بعد أن وجهت إليه تهمة اختلاس مبلغ 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدارس، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة مشرف مالي مدرسة أبو رواش الصناعية ه رسوم التحاق الطلاب

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