ضبط شخص يبدل مواسير الصرف الحديد ببلاستيك في منوف

ألقت قوات الشرطة بالمنوفية، القبض على شخص حاول استغلال ارتفاع أسعار الحديد وقام بتبديل مواسير الصرف الصحي الحديد الموجودة بمساكن تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بغيرها بلاستيك مجهول المصدر، للاستفادة من سعر بيع المواسير الحديد.

واكتشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، الواقعة أثناء جولة في منطقة المساكن، حيث شاهد أحد الأشخاص ومعه مجموعة من العمال، يقومون بإحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي العمارات السكنية التابعة لمجلس ومدينة منوف.

وأثناء مرور وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه محمد الزرقاني نائب رئيس المركز والمدينة، تبين قيام أحد المواطنين ومعه مجموعة من العمال يقومون بإحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي لأحد العمارات السكنية التابعة لمجلس مدينة منوف، بغرض بيع المواسير القديمة من الزهر وتركيب مواسير بلاستيك مجهولة المصدر بدلا منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالمواطنين، الإبلاغ الفوري عن أي مقاول يقوم بأعمال إحلال وتجديد بالعمارات السكنية التابعة لمجلس ومدينة منوف، إذا كان غير معتمد من مجلس المدينة.

ضبط المتهم صوره من الواقعه

ضبط المتهم صوره من الواقعه