مجلات جامعة بنى سويف تحصد أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف اليوم، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، بحضور الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية وأعضاء مجلس الإدارة.

استهل الدكتور منصور الاجتماع بالتهنئة بحصول مجلات جامعة بني سويف على 7 نقاط، وهو أعلى نقاط تقييم للمجلس الأعلى للجامعات، وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها الموافقة على طباعة دليل المجلات العلمية الصادرة بالجامعة في مطبعة الجامعة لإتاحته عند إقامة أي مناسبة علمية، وتشكيل مجلة آفاق بحثية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، والموافقة على لوجو غلاف مجلة International Journal Applied biochemistry & molecular.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية بحضور الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم محمد حامد، مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها، عقد الاختبار الأكاديمي رقم 128 والاستعداد لعقد الاختبار رقم 129، وتنفيذ 40 ترجمة عن الانجليزية والفرنسية خلال شهر يوليو- أغسطس حتى الآن، وجار حجز دورة تعليم اللغات الفرنسية والإنجليزية، ودورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ودورة للمحادثة في اللغة الألمانية للمبتدئين في مستوى A1 لجميع الطلاب والمهتمين في إطار شروط الاتحاد الأوروبي لتعليم اللغات الأجنبية، والإعلان عن محاضرة الإعداد والمراجعة إلكترونيا للاختبار الجامعي في اللغة الإنجليزية من خلال تطبيق Microsoft Teams بحضور المتدربين المستفيدين من دورات الإعداد التي يقدمها المركز لطلاب الدراسات العليا والراغبين في دخول الاختبار الإكاديمي.