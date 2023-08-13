ضبط المتهم بخلع ملابسه فى مشاجرة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى ملابسه العلوية، بمدينة نصر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق مركبة "توك توك"، وطرف ثان أحد الأشخاص بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثانى لمركبة الـ"توك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدى على الثانى باستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

ونجحت الأجهزة في ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، ومركبة "التوك توك" قيادته، وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.