عقب سيجارة يشعل النار فى مخزن للنباتات العطرية بالفيوم

شب حريق هائل في مخزن للنباتات العطرية والطبية، بقرية أبو جنشو التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، إثر إلقاء أحد العمال عقب سيجارة بدون قصد مما أدى إلى اشتعال النيران بالمخزن دون حصول خسائر بشرية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق في مخزن للنباتات العطرية والطبية بقرية أبو جنشو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إبشواي بمرافقة قوات الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل وصولها للمخازن الأخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.