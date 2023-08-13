الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق بمياه محطة الرمل فى الإسكندرية

غرق
غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثة شاب نزل لمياه البحر بمنطقة محطة الرمل في منطقة غير مخصصة للسباحة أو نزول مياه البحر، وسط تواجد أمني مكثف من الأجهزة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطِرَت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنزول شاب إلى مياه البحر على كورنيش الإسكندرية في منطقة غير مخصصة للسباحة وغرقه.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن غرق المدعو "مينا جمال رزق"، ٣٠ عامًا، من منطقة محرم بك، بعد نزوله لمياه البحر تحدى أصدقائه في السباحة وأنه يعوم جيدًا، ولكنه غرق بسبب الأمواج العالية والمنطقة الصخرية بها، تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الإسكندرية اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية انتشال جثة شاب شرطة العطارين قوات الانقاذ النهري

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