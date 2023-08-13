الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لعاطل متهم بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين فى شبرا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلًا بالسجن 7 سنوات بتهمة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين، باستخدام دراجة نارية، وحيازة سلاح في شبرا.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، لسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، كما اعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات شمال القاهرة الهواتف المحمول خطف دراجة نارية حيازة سلاح اللواء محمد عبدالله

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