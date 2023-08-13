الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شرط وحيد لمارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى حتى 2025

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

اشترط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، لحسم تمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسم آخر بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده بتأجيل التوقيع لحين العودة من معسكر النمسا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، عقد جلسة مع كولر قبل سفر المدير الفني إلى بلاده لقضاء الإجازة عرض خلالها تمديد تعاقده موسمًا آخر ليستمر حتى ٢٠٢٥.

وأضاف المصدر أن كولر أبدى موافقته المبدئية، ولكنه طلب التواصل مع الشركة المكلفة بإدارة أعماله فى سويسرا، والتي ستتواجد في القاهرة عقب انتهاء المعسكر للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة بنادي الأهلي دخلت في مفاوضات مكثفة مع السويسرى مارسيل كولر لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن مخاوف إدارة الأهلي من رحيل كولر في أي وقت جعلها تسعى لتقديم أفضل العروض من الناحية المادية لضمان بقائه في تنفيذ مشروع الفريق لاسيما بعد حصد 5 ألقاب خلال الموسم المنقضي.

إدارة الكرة السويسري مارسيل كولر الموسم الجديد معسكر النمسا محمود الخطييب

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