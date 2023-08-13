نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 .. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام من آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، وذلك رغبة منهم في إستكمال الدراسة في مراحل التعليم الثانوي والمدارس الفنية التجارية والصناعية والزراعية، وفى إنتظار إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

إضافة إلى ذلك، زادت معدلات الاستعلام والبحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 فى جميع محافظات مصر ، وذلك في إنتظار إعلانها رسميا عبر المواقع الرسمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

كما انتهى آلاف الطلبة والطالبات في مئات المدارس بأنحاء مصر، من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، حيث ينتظر الجميع الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الخاص بالطالب، أو إدخال إسم الطالب،وذلك من خلال رابط إلكتروني مخصص لذلك.

متى نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

كذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، استعداد مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال الرابط الإلكترونى الرسمى، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.



خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 من خلال الرابط الالكترونى، وذلك كالآتى:

أولا.. الضغط على الرابط الالكترونى لإعلان النتيجة الخاص بالمحافظة.

ثانياً.. كتابة إسم الطالب أو الطالبة على البوابة الخاصة بنتائج التعليم الأساسى.

ثالثاً.. إختيار المرحلة الدراسية وكتابة رقم الجلوس.

رابعاً.. الضغط على أيقونة عرض نتيجة الامتحانات.

خامساً.. إختيار الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

سادساً.. من خلال بوابة التعليم الأساسى إختيار الفصل الدراسي الثاني.

سابعاً.. إختيار نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

في النهاية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، وذلك في أعقاب إنتهاء أعمال التصحيح ورصد درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى.

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