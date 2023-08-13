الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.

محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ب وقذف محمود الخطيب

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

شرط وحيد لمارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى حتى 2025

ضبط المتهم بخلع ملابسه فى مشاجرة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى