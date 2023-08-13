تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.