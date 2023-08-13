الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حى مصر الجديدة ينشر أسماء مستحقى تعويضات إزالة العقارات بمنطقة ألماظة

اللواء حسام لبيب
اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة

نشر حي مصر الجديدة كشفًا بأسماء مستحقي التعويضات بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة جنوب محافظة القاهرة، وجاء الكشف بأسماء الباقين من استكمال تعويضات 66 عقارًا بمنطقة ألماظة.

ويواصل اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حى مصر الجديدة، متابعته لخطة تطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة بالكامل.

وكانت اللجنة المختصة بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق، قد أجرت أعمال إزالات "المرحلة الثانية" بمنطقة ألماظة للمنطقة المزمع إعادة تخطيطها، يأتي ذلك في إطار أعمال إعادة تطوير وتخطيط منطقة ألماظة والتي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة القاهرة من طريق السويس.

من جهته قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال المرحلة الثانية من إزالات منطقة ألماظة تسير على قدم وساق، وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن المنطقة الشرقية يجرى بها عدد من أعمال الإزالات على رأسها في الوقت الحالي منطقة ألماظة، مؤكدًا أنه تم انتهاء تعويض المرحلة الأولى من مخطط إزالات منطقة ألماظة.

وكانت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، قد أعلنت الانتهاء من أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم، وذلك بالانتهاء من صرف التعويضات لقاطني المنطقة.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم.

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حي مصر الجديدة تعويضات بمنطقة الماظة استكمال تعويضات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أخبار محافظة القاهرة

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