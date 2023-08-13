الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية تكشف تفاصيل إصابة رونالدو وموقفه من خوض مواجهة الاتفاق

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية سعودية، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، خلال مباراة فريقه أمام الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وموقفه من المشاركة في مباراة الاتفاق.

وكان رونالدو، قد تعرض للإصابة، خلال مباراة الهلال، ليغادر على إثرها أرضية الملعب في الدقيقة 115، ليحل محله زميله علي الحسن.

وذكرت صحيفة «الرياضية» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الفحص المبدئي يؤكد إصابة كريستيانو رونالدو قائد النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وسيحل النصر، ضيفًا على الاتفاق، في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في بداية مشوار الفريقين بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين.

وكان النصر، قد توج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على غريمه التقليدي الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب الملك فهد بالطائف.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر الهلال كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين

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