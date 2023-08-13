الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل dmc: فعاليات مهرجان العلمين مستمرة فى كل القطاعات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصد محمد سعيد، مراسل dmc، فعاليات مهرجان العلمين وأبرز ما يميز المدينة الجديدة، قائلًا إن الأجواء رائعة جدًا بمدينة العلمين الجديدة، والطقس مميز، مما ينعكس على الأجواء بشكل كبير جدًا.

 

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن فعاليات مهرجان العلمين ما زالت مستمرة منذ بدايته حتى يوم 26 أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن الفعاليات مستمرة في كل القطاعات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية.

 

بطولة الجودو الدولية يوم 15 أغسطس الجارى

 

وتابع: أمس شهدنا مسابقة الثلاثي ترايثلون، ما بين ركوب الدراجات والسباحة والجري، وتم توزيع الجوائز، حيث شارك بها عدد كبير من اللاعبين المصريين والعرب والأجانب، إضافة إلى أننا سنشهد بطولة الجودو الدولية يوم 15 أغسطس الجاري.

 

وأوضح مراسل dmc، أننا نشهد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية "60 سنة دراما" بحضور الفنان والدكتور يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي، والفنانة إلهام شاهين، للكشف عن تفاصيل المهرجان الذي يقام في 24 أغسطس الجاري.

مهرجان العلمين فعاليات يرصد العلمين مراسل dmc DMC

مواد متعلقة

يمتلك قدرة تدميرية تصل للمخابئ.. ما هو صاروخ تاوروس المجنح؟

أكرم القصاص يكشف حجم الإنجازات والتنمية فى سيناء (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية فى الصين

مراسل القناة الأولى يستعرض أبرز فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى (فيديو)

الأرصاد: طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة (فيديو)

محمد عبدالمطلب.. سلطان الموال

يهدف إلى تحفيز المشاركة الجدية.. أبرز معلومات عن اليوم العالمي للشباب

كاتب صحفى يكشف عن التحدى الأكبر أمام الشباب فى الوقت الحالى (فيديو)

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

وزير التعليم: ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

قطار العياط يدهس شابًا أثناء عبوره القضبان

ماذا ينتظر محمد صلاح فى قمة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى