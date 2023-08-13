مراسل dmc: فعاليات مهرجان العلمين مستمرة فى كل القطاعات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية

رصد محمد سعيد، مراسل dmc، فعاليات مهرجان العلمين وأبرز ما يميز المدينة الجديدة، قائلًا إن الأجواء رائعة جدًا بمدينة العلمين الجديدة، والطقس مميز، مما ينعكس على الأجواء بشكل كبير جدًا.

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن فعاليات مهرجان العلمين ما زالت مستمرة منذ بدايته حتى يوم 26 أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن الفعاليات مستمرة في كل القطاعات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية.

بطولة الجودو الدولية يوم 15 أغسطس الجارى

وتابع: أمس شهدنا مسابقة الثلاثي ترايثلون، ما بين ركوب الدراجات والسباحة والجري، وتم توزيع الجوائز، حيث شارك بها عدد كبير من اللاعبين المصريين والعرب والأجانب، إضافة إلى أننا سنشهد بطولة الجودو الدولية يوم 15 أغسطس الجاري.

وأوضح مراسل dmc، أننا نشهد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية "60 سنة دراما" بحضور الفنان والدكتور يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي، والفنانة إلهام شاهين، للكشف عن تفاصيل المهرجان الذي يقام في 24 أغسطس الجاري.