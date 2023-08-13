جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام الجمارك، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مسقط على رحلة الخطوط العمانية، اشتبه أحمد جمال، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة حسام عبدالعال مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب، فقام أحمد محمد فوزي، مدير الحركة، بتكليف نورا نعمان حسن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ١٠ نظارات و١٠ ساعات مكتب، و٨ أقلام، جميعها مزودة بكاميرات ومايكات و٢ كاميرا تصوير صغيرة الحجم تعمل لاسلكيا و٣ أجهزة GPS.

قرر أحمد عمر عبدالقادر مدير الادارة الثالثة بالإنابة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣، بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

b664bd46-52e7-46f3-8d91-7b3e32ca7afc