قبل قمة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتفوق على تشيلسى في تاريخ المواجهات

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي قبل قمة الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي قبل قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 149 في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان من قبل في 148 مباراة، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 65 مباراة، مقابل 46 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 37 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 233 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 206 أهداف من قِبل لاعبي تشيلسي.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، التقى الفريقان من قبل في 62 مواجهة، حقق خلالها ليفربول الفوز في 23 مباراة، مقابل 21 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 18 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 76 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 73 هدفًا من قِبل لاعبي تشيلسي.

- وكان آخر مباراة جمعت بين الفريقين، قد أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي 2022-2023، وقد انتهت بالتعادل السلبي.

وبشكل عام، يرغب فريقا ليفربول وتشيلسي في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، من أجل بدء الموسم الجديد 2023-2024 بأفضل شكل ممكن.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي بالحصول على بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

بينما أنهى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وعدم خوضه لأي بطولة أوروبية في الموسم الجاري.