الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا ترانزيت تركيا اشتبه خالد صالح مأمور الجمرك فى راكب فرنسى من أصل عربى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

و بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد صبحى تلاحظ وجود كثافات.

وبالعرض على مهند سامي المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15 جرام من جوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات داخل علب الكريم.

وقام بالجرد والتحريز محمد أبو بكر وكريم فتحى بحضور أحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي ووليد زيادة من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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