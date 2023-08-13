الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتهاء أزمة تأشيرات سفر الأهلي إلى النمسا لإقامة معسكر الإعداد الأوروبي

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي

نجح خالد بيبو، مدير الكرة والجهاز الإداري، في إنهاء تأشيرات الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسفر إلى النمسا استعدادًا للمعسكر المغلق الذي يبدأ في 28 أغسطس الحالي ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتواجد لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي في سفارة النمسا للحصول على التأشيرات بعد استدعائهم من الإجازة التي حصلوا عليها عقب نهاية مباراة الكأس أمام المصري. وضمت قائمة المعسكر التي استقر عليها مارسيل كولر كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعلي معلول وكريم الديب ورأفت خليل ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وكريم نيدفيد وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وإمام عاشور وحسين الشحات ومعتز محمد ومحمد زعلوك وحازم جمال وأحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبي شباب مثل عبد الرحمن رشدان وكريم عثمان وأحمد أشرف.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، كما تقرر سفر اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد بالنمسا المحدد له من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل. جاء ذلك بناءً على رؤية المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، في إطار استعداداته للموسم الجديد، حيث طلب رؤية اللاعب خلال التدريبات لتقييم مستواه الفني والبدني.

الجهاز الإداري التأشيرات طاهر محمد طاهر رضا سليم كريم نيدفيد معسكر الأعداد

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