الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب داخل مخزن للأعشاب الطبية والعطرية فى الفيوم

حريق شب داخل مخزن
حريق شب داخل مخزن للأعشاب الطبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم على حريق هائل شب فى مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواى، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو، بمركز أبشواى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق هائل شب مخزن للنباتات الطبية مركز إبشواي النيابة شرطة النجدة

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