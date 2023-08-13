أثناء اللهو.. غرق طفل إثر سقوطه فى ترعة أمام منزله بأسوان

لقى طفل مصرعه غرقا للغرق، إثر سقوطه في ترعة تقع بجوار منزله بقرية الرمادى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، حيث تم انتشال الجثمان، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بتعرض طفل للغرق إثر سقوطه فى ترعة بجوار منزله بنجع ابوريه بقرية الرمادي التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم انتشال جثة الطفل الغارق وإيداعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ومن المقرر عرضه علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، والتحريات الأولية تبين أن الطفل يدعى حمزة اشرف محمد حسن، وأنه أثناء اللهو أمام منزله سقط في الترعة ما أدي إلى وفاته مباشرة، وذلك بعد محاولات لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.