تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام لـ230 درجة فى بنى سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 230 درجة للعام الدراسي 2023/2024، حرصاً على تخفيف العبء عن أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء هذا القرار خلال لقاء محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022 بلغ 51804 طلاب، وقد نجح منهم 51804، في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المديرية 345 فصلاً، بعد تخفيض الحد الأدنى للقبول بمقدار 3 درجات، بجانب الموافقة على قبول الطلاب بمدارس "الخدمات" للثانوي العام بمجموع يقل عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام بـ30 درجة.

كما اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 بنسبة نجاح 78% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للاختبار 16209 طلاب وطالبات، حضر منهم 14535، ونجح منهم 11351، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب المنازل 76.14%، حيث تقدم للاختبار 470، حضر منهم 394 ونجح منهم 300 طالب، وبلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4% (92.3% للطلاب النظاميين، 71.4% لطلاب المنازل)، كما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني 100%.

وأوضح وكيل التعليم أنه على صعيد نسب النجاح على مستوى الإدارات "دور ثانٍ" جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 81.7%، تلتها إدارة الواسطى فى المركز الثانى بنسبة 79.7%، بينما جاءت إدارة ببا فى المركز الثالث بنسبة نجاح 79.2%، وإدارة بني سويف فى الرابع بنسبة 78.1%، وفى المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 77.3%، فيما جاءت إدارة ناصر سادس بنسبة نجاح 77.2%، وإدارة اهناسيا فى المركز السابع بنسبة 73.3%.