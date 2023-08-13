الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن انتهاء أزمة مبابي وعودته للتدريبات

مبابي
مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد، عودة لاعبه كيليان مبابي للتدريبات بداية من اليوم بعد قرار إيقافه بسبب أزمة عقده مع النادي.

وقال النادي في بيان رسمي، بعد محادثات بنائة للغاية و إيجابية ما بين باريس سان جيرمان و كيليان مبابي قبل مباراة الفريق ولوريان، عاد اللاعب لتدريبات المجموعة الرئيسية اليوم صباحًا.

وكان مبابي استبعد من قائمة مباراة باريس ولوريان أمس في افتتاح حامل اللقب مشواره بالبطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الماضي قبل أن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024، وتكررت الشائعات مجددًا بعد نهاية الموسم الماضي، ولكن ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض للحصول على خدماته حتى الآن.

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