الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قوى عاملة البرلمان" تضع روشتة علاج لشركات الغزل

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة في تقرير رسمي لها بالعمل على الاهتمام بتدريب العمال العاملين بشركات الغزل والنسيج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل التقدم التكنولوجي في هذا المجال، وفي ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع.

 وكشف التقرير عن ضرورة العمل على التدريب التحويلي لمواكبة عملية التطوير التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج وأهمية استغلال القوي البشرية وخلق عمالة مدربة وماهرة.

كما أوصى التقرير بضرورة الاهتمام بمراكز التدريب وتفعيل دورها والاستعانة بإدارة الموارد البشرية ذات خبرة لوضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة المصانع واستخدامها أفضل استخدام.

كما أوصى التقرير بعرض مشاكل العاملين بهذا القطاع وخاصة فيما يتعلق ببدل التغذية وملف التسويات والترقيات وكل ما يتعلق بالتكلفة المالية لهذا الأمر على الجمعيات العمومية للشركات والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور وبما لا يقل أجر العامل عن 3500 جنيه شهريًا وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.                                                   

كما أوصى التقرير بالعمل على إنشاء مراكز للتدريب تكون مجهزة ومؤهلة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة وصالحة لهم ودمجهم في سوق العمل والتأكيد على الالتزام بالنص القانوني بتعيين نسبة 5 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوصى التقرير الشركات بالالتزام بدفع الحصص التأمينية للعاملين والاشتراكات التأمينية لضمان حصولهم علي الخدمة الخاصة بالتأمين الصحي والاجتماعي مع العمل على إيجاد حل لمشاكل الديون الخاصة بالتأمينات الاجتماعية على الشركات.

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