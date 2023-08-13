ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 6,5 كيلو استروكس وحشيش بالمعادى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى- حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,500 كيلوجرام- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.