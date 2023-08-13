القبض على شخصين بحوزتهما 6,5 كيلو استروكس وحشيش بالمعادى
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 6,5 كيلو استروكس وحشيش بالمعادى.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى- حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,500 كيلوجرام- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.