الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف الفعاليات الرياضية لمهرجان العلمين هذا الأسبوع

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تحدثت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العلمين، عن الفعاليات الرياضية التي ستقام على مدار هذا الأسبوع ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت الخولي إن الأسبوع الحالي يشهد انطلاق بطولة الجودو العربية بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، بالإضافة إلى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية والتي يشارك بها 100 لاعب من المصنفين عالميًا، وما يقرب من 50 فرقة عربية ودولية.

وأضافت أن هناك تحديًا لسباق “جيت سكي JET SKIS CHALLENGE” سيقام بمدينة العلمين ضمن النشاطات الترفيهية بالمهرجان، فضلًا عن سباق الرالي للسيارات. 

وعن الحفلات الغنائية، أكدت أن مهرجان العلمين يشهد حفلات للمطربة أنغام وحكيم ومحمد محسن، بالإضافة إلى ليلة كوميدية في ختام فعاليات هذا الأسبوع "علي قنديل".

مهرجان العلمين ضمن مهرجان العلمين الفعاليات الرياضية الجودو جيت سكي القاهرة الإخبارية JET SKIS CHALLENGE

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