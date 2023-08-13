مؤتمر دار القديس چيروم لشباب وخدام كنيسة القديس بولس الرسول بعزبة شكر بالفيوم

نظّم دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، لشباب، وخدّام كنيسة القديس بولس الرسول، بعزبة شُكر، بالفيّوم، برعاية الأب باخوميوس سمير، راعي الكنيسة.

وكان موضوع التكوين الأمثال والمعجزات في العهد الجديد قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

من جهة اخرى، وتحت رعاية الأنبا مرقس مُطران إيبارشية القوصيّة للأقباط الكاثوليك، نظّم الأب يوحنّا ماهر الراعي المساعد لكاتدرائيّة قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات اللاّهوتيّة، مؤتمرًا تكوينيًّا مُكثّفًا للخدّام.

وكان موضوع التّكوين مقدّمات عن القدّيس بولس والكتابات البولُوسيّة، ورسالتي كورنثوس، مع نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والتقليد والكتاب المقدّس مع الأب چوزيف منير، ومدخل للرسائل الرّاعويّة، والرسالة إلى فليمون، مع الأب بيّوس فرج.