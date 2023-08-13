"الجار قبل الدار".. شخص يفقد عينه اليسرى بعد اعتداء جاره عليه بعين شمس

لم يتخيل المحاسب الثلاثيني بأنه سيعيش بعاهة مستديمة ويفقد مستقبله بسبب جار سيئ السمعة والذى يتعامل مع جميع من حوله ببلطجة ولسان سليط يأذي به الجميع، وعندما حاول المجنى عليه التصدي له وإيقافه عن إيذاء الناس تعدى عليه وتسبب فى فقده لعينه اليسرى.



أقوال المجنى عليه

أقر المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بعين شمس، بأن المتهم جار له ويتصف بأنه سليط اللسان ودائم فى إيذاء الجميع من المنطقة ويهدد الجميع بأسلحته البيضاء التى بحوزته طوال الوقت.



ويوم الواقعة تشاجر معه بسبب لهو أطفاله أمام العقار وقام بالتعدى على أطفاله بالضرب المبرح وعندما حاول التصدى له ولأفعاله قام بالتعدى عليه بالضرب المبرح وقام بضربه بآلة حادة تسبب فى فقد عينه اليسرى.



أقوال المتهم



أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابه جريمة التعدى على المجنى عليه بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال في الشارع، مؤكدًا أنه لم تكن نيته فى إيذاء المجنى عليه لكنه فقد السيطرة على نفسه خلال المشاجرة.



قرارات النيابة

قررت جهات التحقيق المختصة بنيابة عين شمس إحالة المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض وتسبب في فقد إحدى عينيه لمحكمة الجنايات.



وكانت قد طالبت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه لبيان مدى إصابته.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين أسفرت عن تعدى أحدهم على الآخر بسلاح أبيض وفقده إحدى عينيه، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهم وضبطه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.