الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كونتكت المالية القابضة " تقدم حلولا متكاملة لتمويل صيانة السيارات والتأمين الشامل عليها

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية

أعلنت مجموعة كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية ميسرة لصيانة سياراتهم وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الشركة الدائم بتقديم الخدمات المبتكرة لعملائها ، حيث تعد صيانة السيارات من المصاريف الطارئة التي تُسبِّبُ قلقًاً للعديد من العملاء بشأن كيفية تغطية هذه النفقات غير المتوقعة. وبالتالي، قررت شركة كونتكت المالية القابضة الاستجابة لاحتياجات عملائها وتسهيل عملية تمويل صيانة سياراتهم عبر إطلاق خدمة تمويل الصيانة.

وتوفر كونتكت خدمات تأمينية للسيارات، حيث تقدم تغطية شاملة للمركبات الخاصة بالعملاء وذلك من خلال ذراع التأمينات العامة التابع لكها " ثروة للتأمين " ، أو من خلال شركة الوساطة التأمينية التابعة لها " كونتكت للوساطة التأمينية " ، لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل الحوادث والسرقة والأعطال وغيرها.

وكشفت " كونتكت " في بيان لها أن خدمة التأمين يتم تقديمها من خلال شبكة واسعة من الشركاء الموثوقين، ومن خلال فروعها المنتشرة في جميع مناطق ومدن الجمهورية كما يمكن التواصل بسهولة عبر المنصات الإلكترونية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء لدي الشركة للحصول على مزيد من المعلومات وطلب الخدمات.

كما تقدم " كونتكت " خيارات تأمينية متعددة تتناسب مع احتياجات كل عميل، بالإضافة إلي توافر خدمة تمويل الصيانة الدورية دون الحاجة إلى التأمين الشامل على السيارات وتعتبر هذه الخدمة ميزة لكل عميل لتوفير الصيانة لديه دون الحاجة إلى دفع مبالغ مالية كبيرة.

ومن جانبه، قال تامر سمير، العضو المنتدب لـ "شركة كونتكت للتمويل " أن تقديم خدمات تمويل الصيانة يعد خيار ممتاز للأشخاص الذين يهتمون بالحفاظ على ممتلكاتهم دون تحمل أعباء مالية ثقيلة في البداية.

وأشار سمير إلي أن الشركة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات العملاء من خلال توفير خدمات التمويل المتنوعة، مما يسمح لهم بإجراء الصيانة الضرورية لسياراتهم دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة مقدمًا ، موضحاً أن هذه الخطوة تُساعد الناس على التغلب على العقبات المالية من خلال حلول مالية مرنة.

وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " عن إعتزازه بتقديم هذه الخدمة المبتكرة التي تعكس الإلتزام بتلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية مناسبة لهم ، مؤكداً علي سعى شركات المجموعة إلي  تقديم تجارب متميزة وخدمات مالية استثنائية تفوق توقعاتهم ، والعمل بكل جدية لتحقيق رضاهم التام .

وأوضح زعتر أن المجموعه تعتبر تمويل الصيانة من الجوانب الإيجابية التي تعزز الاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المتخصصة في مجال الصيانة ، مشيراً إلي أن توفير الفرص المنتظمة للأفراد للحصول على الصيانة المناسبة يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.ولذا نعمل بشكل دؤوب على دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق تطور مستدام وازدهار المجتمع بأكمله.

تامر سمير 1
تامر سمير 1
مجموعة كونتكت المالية القابضة إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية صيانة سياراتهم توفر كونتكت خدمات تأمينية للسيارات تغطية شاملة للمركبات الخاصة بالعملاء ثروة للتأمين كونتكت للوساطة التأمينية حمايتهم من المخاطر المحتملة مثل الحوادث والسرقة والأعطال

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