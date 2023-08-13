الثلاثاء.. لقاء مفتوح للموسيقار هانى شنودة على مسرح ساقية الصاوى

تستضيف ساقية الصاوى الموسيقار الكبير هانى شنودة، فى لقاء مفتوح يتحدث فيه عن مشواره الفنى، ويقدم باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية المميزة، وذلك يوم الثلاثاء 15 أغسطس فى تمام الساعة 8 مساء، ويشهد اللقاء حورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي هاني شنودة.

على جانب آخر يُحيى الموسيقار هانى شنودة حفلًا موسيقيًا فى الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، المقام فى مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 29 من أغسطس المقبل، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى، فى تمام الساعة 8 ونصف مساء.

وهاني شنودة هو ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

واكتشف شنودة عددًا من رموز الغناء، كما لحن أغاني عديدة ومنها: زحمة يا دنيا زحمة، وبحلم معاك وأنا بعشق البحر وهدى الليل وغيرها من تترات الأفلام ومنها "المشبوه، والغول، والحريف، ولا عزاء للسيدات، وغريب فى بيتى، وشمس الزناتى وعصابة حمادة وتوتو" وغيرها.

وقام الموسيقار الكبير في 1977 بتكوين فرقة المصريين واكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته علموني عنيكي، كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بورسعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.