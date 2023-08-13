الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 4 مواطنين وإصابة 2 فى حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

لقى 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث تصادم بين 3 سيارات في نطاق محافظة القليوبية وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي وأخرى نقل بمنطقة كفر شكر البر الشرقي أمام مدرسة الصنايع بنطاق محافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل 3 جثث إلى المشرحة و3 مصابين آخرين فيما توفي أحد المصابين متأثرًا بإصابته ليصل الإجمالي إلى 4 جثث، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

4 مواطنين حادث تصادم ل رجال المرور والإسعاف غرفة عمليات كفر شكر الحركة المرورية

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