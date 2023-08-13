إصابة 9 مواطنين في حادث تصادم أتوبيسين بالشرقية

أصيب 9 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم، بسبب تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس بطريق جنيفا نطاق مدينة العاشر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث أتوبيسين، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.